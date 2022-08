Pelo menos 35 pessoas foram infectadas por um novo vírus na China chamado Langya henipavirusLayV.​ Os sintomas clássicos são febre e contato recente com animais, mas ainda não se sabem quais. Cientistas da China e de Sinagpura reportaram as infecções na The New England Journal of Medicine.

As infecções foram encontradas na província chinesa de Shandong e em Henan, no leste e na regiáo central, respectivamente. O langya seria "parente" dos vírus Hendra e Nipah.

Sintomas do novo vírus

Os pacientes tiveram também febre, fadiga, tosse, cansaço, perda de apetite, dor muscular e ainda anormalidades como baixo nível de plaquetas, baixo número de leucócitos, redução da função hepática e renal.

O vírus, conforme a publicação, causa doenças severas em animais e humanos e possuo uma taxa de mortalidade de 40 a 75%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ainda não há vacina ou tratamento para o Henipavirus, conforme o Global Times. Também não se humanos transmitem.

"O coronavírus não será a última doença infecciosa a causar uma pandemia, ao passo que novas doenças terão um maior impacto no nosso cotidiano", disse Wang Xinyu, Médico do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Huashan, afiliado a Universidade de Fudan.

