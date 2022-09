Novas imagens do Titanic são mostradas em vídeo inédito do naufrágio de 110 anos; assista

Um vídeo lançado pela OceanGate Expeditions, grupo de especialistas em imagens subaquáticas, mostra detalhes antes nunca vistos do Titanic após seu naufrágio, ocorrido há 110 anos. As informações são da revista Monet.

Trata-se das primeiras imagens de alta qualidade 8K, que mostram o casco do navio afundado e novos detalhes “extraordinários”, segundo um comunicado divulgado para a imprensa.

O Titanic afundou em 1912, quando fazia sua viagem inaugural através do Oceano Atlântico em direção a Nova York. A embarcação colidiu com um iceberg e afundou com aproximadamente 2.200 pessoas. Apenas 712 sobreviveram.

A filmagem de cerca de 1 minuto mostra até o nome do fabricante da âncora do navio, Noah Hingley & Sons Ltd, segundo revela o especialista e mergulhador de longa data do Titanic, Roy Golden. “Estudei o naufrágio por décadas e completei vários mergulhos, e não me lembro de ter visto nenhuma outra imagem que mostrasse esse nível de detalhe", disse.

Também é possível conferir nas imagens detalhes da “renomada proa, a âncora de bombordo, o casco número um, uma enorme corrente de âncora – cada elo pesa aproximadamente 90 quilos".

Monitoramento da deterioração

Ainda conforme anúncio da OceanGate, as imagens de alta definição serão usadas para monitorar a deterioração da embarcação a partir de agora.

"Com a ajuda de cientistas, o vídeo também apoiará a identificação de espécies observadas dentro e ao redor do Titanic, e os arqueólogos poderão documentar elementos do campo de destroços e destroços com mais detalhes", disse o grupo.