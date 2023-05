Noiva recém-casada morre atropelada após sair da própria festa de casamento

A noiva recém-casada Samantha Miller, 34 anos, foi morta em um acidente de carro após sair da festa do casamento dela, em uma praia da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A estadunidense estava na traseira de um carrinho de golfe, que capotou diversas vezes ao ser atingido.

O veículo que colidiu com o carrinho estava sendo conduzido por uma mulher bêbada, que dirigia acima do dobro da velocidade. O impacto foi forte ao ponto de deixar as vítimas a 90 metros de distância do local da colisão.

Além de Samantha, outros três passageiros estavam no carrinho, incluindo o noivo. No entanto, as outras pessoas ficaram apenas feridas.

Motorista é acusada de homicídio

O diretor do Departamento de Segurança Pública de Folly Beach, Andrew Gilreath, detalhou que o carrinho de golfe era legalizado para ser utilizado de noite, e tinha luzes.

A motorista, acusada de homicídio, foi identificada como Jamie Lee Komoroski, 25 anos. Por conta do acidente, pode ser indiciada a até 25 anos de prisão.

Em investigações posteriores, foi constatado que Jamie dirigia a 105 km/h, quando o limite da via era de 40 km/h. Além disso, ela só pisou no freio instantes antes da colisão.