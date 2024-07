Morre segunda paciente que recebeu transplante de rim de porco

A segunda paciente a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado no mundo, Lisa Pisano, morreu no último domingo (7). A paciente, de 54 anos, realizou o transplante no dia 12 de abril deste ano, mas depois começou a apresentar insuficiência renal e cardíaca.

Conforme os cirurgiões do centro médico NYU Langone Health, que anunciaram o falecimento, ela fez o transplante oito dias depois de fazer a implantação de uma bomba cardíaca mecânica. Os médicos responsáveis pelo procedimento, estavam acompanhando Lisa.

Porém, mesmo com a bomba, ela precisava de medicamentos para regular a pressão arterial e o uso resultou na falha do rim transplantado e na remoção dele, no dia 29 de maio.

Veja também Ser Saúde Mais um transplante de rim de porco em humano é divulgado por médicos dos EUA País Morre primeiro paciente a receber transplante de rim de porco geneticamente modificado

Contribuições para Medicina

O médico Robert Montgomery, diretor do NYU Langone Transplant Institute, na cidade de Nova York, lamentou a morte de Lisa, mas elogiou as contribuições dela para a medicina.

"A sua bravura deu esperança a milhares de pessoas que vivem com insuficiência renal ou cardíaca em fase terminal e que poderão em breve se beneficiar do fornecimento alternativo de órgãos". Robert Montgomery Diretor do NYU Langone Transplant Institute

Lisa também foi a primeira pessoa com uma bomba cardíaca mecânica a receber um transplante de órgão de qualquer tipo.

O primeiro paciente a receber um rim de porco geneticamente modificado foi Richard Slayman. O homem de 62 anos realizou a cirurgia em 16 de março deste ano, no Mass General Brigham, em Boston. Conhecido como "Rick", ele morreu quase dois meses após passar pelo procedimento, no dia 11 de maio.