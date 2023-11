Morre Rosalynn Carter, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aos 96 anos

A ex-primeira-dama americana Rosalynn Carter, esposa do ex-presidente Jimmy Carter (1977-1981), morreu aos 96 anos, em sua casa na Geórgia, anunciou a organização sem fins lucrativos do casal.

"A ex-primeira-dama Rosalynn Carter, uma apaixonada defensora da saúde mental, dos cuidados e dos direitos das mulheres, morreu neste domingo, 19 de novembro, às 14h10 [11h10 de Brasília] em sua casa em Plains, Geórgia, aos 96 anos de idade. Morreu pacificamente, com sua família ao seu lado", informou o Centro Carter em nota.

Reconhecida ao lado do marido pela imagem pública discreta e pela defesa dos direitos humanos e da democracia, Rosalyn recebia cuidados paliativos em casa desde a sexta-feira, após ter sido diagnosticada com demência em maio.

"Rosalynn foi minha companheira em partes iguais em tudo o que conquistei", declarou Jimmy Carter no comunicado.

"Ela me deu sábia orientação e incentivo quando precisei. Enquanto Rosalynn esteve no mundo, sempre soube que alguém me amava e me apoiava", completou o ex-presidente democrata.

Campanhas ao lado do marido

Durante a longa carreira política de Jimmy Carter, sua esposa esteve no centro de suas campanhas. Na Casa Branca, destacou-se como uma primeira-dama decidida a se envolver na política.

"Assistiu às reuniões do gabinete e às sessões informativas mais importantes, representou com frequência o chefe do Executivo em atos cerimoniais e atuou como emissária pessoal do presidente nos países latino-americanos", explicou a página web da Presidência americana.

Rosalynn Carter, a mais velha de quatro irmãos, nasceu na pequena cidade de Plains em 18 de agosto de 1927. Aos 13 anos, seu pai faleceu e ela trabalhou ao lado da mãe, que se tornou costureira para sustentar a família.

Ela conheceu Jimmy Carter em 1945, enquanto estudava na universidade e ele estava de licença da Academia Naval de Annapolis. Casaram-se em 1946 e detinham o recorde de serem os americanos com o casamento mais longevo.