Morre Baleia beluga que estava encalhada no rio Sena, na França

A baleia beluga que se perdeu e foi encontrada no rio Sena, na França, morreu nesta quarta-feira (10), logo após o início de uma operação para resgatá-la e devolvê-la ao mar.

O animal foi içado do rio, mas apresentou problemas respiratórios enquanto estava a caminho de uma bacia de água salgada.

Vista pela primeira vez no rio na última quinta-feira (4), a beluga nadava com bastante dificuldade no rio, a cerca de 80 km de Paris. Além disso, apresentava significativa perda de peso e estava recusando alimentos fornecidos por profissionais, como trutas e lulas vivas, que trabalhavam no salvamento.

Grande operação de resgate

Uma equipe formada por autoridades locais e pelo grupo de conservação marinha Sea Shepherd France começou uma operação arriscada para transferi-la, em um caminhão refrigerado, a uma bacia de água salgada localizada no porto do canal de Ouistreham.

O problema respiratório foi constatado por veterinários a caminho da bacia e o animal acabou não resistindo. Segundo o Sea Shepherd, a beluga estava desnutrida, o que impossibilitava a sobrevivência na água quente e doce do rio.

Esta, inclusive, não é a primeira vez que um cetáceo é visto no rio Sena. Em maio deste ano, uma orca em estado grave nadou dezenas de quilômetros pelo rio, mas também morreu por causas naturais.

