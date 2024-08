Ministro de Israel diz que novo líder do Hamas deve ser 'eliminado rapidamente'

Ministro israelense de Relações Exteriores, Israel Katz afirmou, nessa terça-feira (6), ser necessário “eliminar rapidamente” o novo líder do Hamas, Yahya Sinwar, que assumiu a liderança do grupo recentemente, após a morte de Ismail Haniyeh na semana passada, em Teerã, no Irã.

Em publicação no X, antigo Twitter, Katz escreveu: “A nomeação do terrorista Yahya Sinwar à frente do Hamas, em substituição a Ismail Haniyeh, é mais um motivo para eliminá-lo rapidamente e apagar do mapa essa desprezível organização”.

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024

NOVA LIDERANÇA

A nomeação de Yahya Sinwar ocorreu poucos dias após o assassinato de Ismail Haniyeh, no final de julho. O ex-líder do Hamas morreu durante um ataque com explosivos, supostamente arquitetado por Israel, de acordo com acusação do grupo islâmico.

Para um dos membros do Hamas, que preferiu não se identificar, a eleição de Sinwar passa uma mensagem forte para as autoridades israelenses, reforçando que o grupo continuará resistindo.

“O assassinato de Haniyeh, que acreditava em um acordo de cessar-fogo e em um acordo de troca de prisioneiros [com Israel], leva o Hamas a escolher um líder que gere a luta e a resistência contra o inimigo”, afirmou.

QUEM É YAHYA SINWAR?

Descrito como um ativista radical e pragmático, Sinwar ganhou notoriedade ao chegar ao comando da Organização da Jihad e da Pregação, unidade de inteligência do Hamas, aos 25 anos, ainda na década de 80. Na mesma época, ele fundou o Majd, serviço de segurança interna do grupo.

Em 1989, o atual líder do Hamas foi preso, permanecendo confinado por mais de duas décadas. Após deixar a prisão, ele ascendeu dentro da organização, chegando a se tornar o principal representante do grupo em Gaza, na década passada.

Sinwar é considerado o cérebro dos ataques de 7 de outubro, que deram início aos últimos meses de conflito entre Israel e a organização islâmica.