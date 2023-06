Milhares de grilos invadem cidade em Nevada nos Estados Unidos; veja vídeo

Milhares de grilos invadiram a cidade de Elko, estado de Nevada, nos Estados Unidos. Os insetos estão causando problemas ao atendimento de emergências da região, além de atrapalharem o cotidiano dos moradores, desde a última segunda-feira (12). Funcionários do hospital contam que para trazer pacientes, tem de colocar pessoas do lado de fora com vassouras e sopradores de folhas.

Os insetos cobrem estradas, casas e prejudicam o dia-dia dos moradores. Quem mora na cidade diz que está "farto" da presença dos insetos. Chegou ao ponto de terem de trazer o caminhão de remoção de neve e usá-lo para empurrar as pilhas de grilos.

O entomologista Jeff Knight, de Nevada, disse que enxames de grilos não são incomuns na região, mas que se tornam mais evidentes à medida que as populações humanas se expandem e ocupam áreas antes desabitadas. Knight disse ainda que eles devem esperar, pois "eles irão embora".