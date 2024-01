Michael Bolton passa por cirurgia de emergência após ser diagnosticado com câncer no cérebro

O cantor Michael Bolton, famoso por músicas românticas como "When a man loves a woman" e "To love somebody", precisou ser operado repentinamente para retirada de tumor há poucos dias após ter sido diagnosticado com câncer no cérebro. Uma das últimas aparições públicas do artista de 70 anos foi no dia de Natal em um show na Disney, nos Estados Unidos. Na ocasião, ele apresentou sinais físicos de que estaria doente.

Deixando espaço para especulações, mas sem se pronunciar de imediato, o próprio famoso resolveu compartilhar com os fãs, nessa sexta-feira (5), por meio de seu Instagram, o motivo de aparentar fragilidade.

“Pouco antes das férias de final de ano, descobri que tinha um tumor cerebral, que exigiu uma cirurgia imediata. Graças à minha equipe médica, a cirurgia foi um sucesso. Agora, estou me recuperando em casa e cercado pelo amor e apoio da minha família”, disse ele.

E completou a mensagem revelando pausa na carreira: “É sempre a coisa mais difícil para mim desapontar os meus fãs ou adiar um espetáculo, mas não tenho dúvidas de que estou trabalhando arduamente para acelerar minha recuperação e voltar a cantar em breve. Saiba que estou guardando suas mensagens positivas em meu coração e darei mais atualizações assim que puder. Com amor, MB”.

Nos comentários da postagem, os fãs demonstraram apoio e deram força para o cantor. “Desejando uma recuperação rápida para você. Nós te amamos”, disse uma pessoa. “Deus está em você em cada aspecto da sua vida. A proteção dele é inabalável porque a sua fé também é. Deus te abençoe. Beijo no seu coração”, declarou outra seguidora.

Michael Bolton já vendeu mais de 75 milhões de discos em quase 50 anos de carreira. Embora tenha começado como vocalista de uma banda de heavy metal, a partir de meados dos anos 80 dedicou-se às baladas românticas, que o tornaram numa estrela global. Já venceu seis American Music Awards, dois Grammys e conseguiu colocar oito álbuns no top 10 das listas da Billboard, a maior indicadora mundial de sucesso musical.