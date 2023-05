Menino de seis anos morre após ser mordido por leoa na Faixa de Gaza

Um menino de seis anos morreu após ter sido mordido por uma leoa enjaulada no sul da Faixa de Gaza. As autoridades do território palestino anunciaram, nesta segunda-feira (1º), que caso aconteceu no complexo turístico de Asda, em Khan Yunes.

A criança atravessou o portão de segurança e entrou na jaula do animal, que o atacou, segundo a polícia. Um inquérito foi aberto para investigar a ocorrência.

O menor entrou na jaula por um buraco que encontrou na cerca, e a leoa mordeu sua cabeça, segundo uma testemunha. A criança foi levada ao hospital, onde morreu, indicou uma fonte médica.

Complexo turístico fechado

O complexo turístico de Asda abriga um leão e uma leoa, além de várias aves. Devido à tragédia, as autoridades decidiram mantê-lo fechado nesta segunda.

A cidade de Khan Yunes tem a triste fama de abrigar o que a ONG de defesa dos direitos dos animais Four Paws chama de "pior zoológico do mundo".

Aberto em 2007, o zoológico foi fechado em 2016 quando os proprietários deixaram muitos animais morrerem de fome.