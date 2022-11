Maior vulcão ativo do mundo volta a entrar em erupção no Havaí após 38 anos

O maior vulcão ativo do mundo, o Mauna Loa, no Havaí, entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos nesta segunda-feira (28), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Com 4.168 metros de altitude, ele é um dos cinco vulcões do Parque Nacional dos Vulcões.

As autoridades americanas recomendaram que os moradores da área revisem os procedimentos de proteção, mas ressaltaram "que os fluxos de lava estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas".

No entanto, o Serviço Geológico também alerta que "os fluxos de lava podem se mover rapidamente ladeira abaixo".

A agência acrescentou que o Observatório de Vulcões do Havaí estava em contato com a equipe de gestão de emergência e conduziria um reconhecimento aéreo "o mais rápido possível".

Já as autoridades havaianas disseram que nenhuma ordem de retirada foi emitida, embora a área da cratera e várias estradas na região tenham sido fechadas.

A erupção mais recente do Mauna Loa, em 1984, durou 22 dias e produziu fluxos de lava que chegaram a 7 km de Hilo, cidade onde hoje vivem cerca de 44 mil pessoas.

Fissuras no vulcão

Uma webcam do Serviço posicionada na borda norte do topo de Mauna Loa mostrou longas e brilhantes fissuras eruptivas dentro da cratera vulcânica, que contrastavam com a escuridão da noite.

O arquipélago do Havaí tem seis vulcões ativos. O Mauna Loa, o maior da Terra, entrou em erupção 33 vezes desde 1843, de acordo com o USGS.

