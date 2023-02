Mãe de jovem que alega ser Madeleine McCann declara que filha está doente, diz jornal

A mãe de Julia Faustyna, jovem que alega ser Madeleine McCann, desaparecida há 16 anos, disse que a garota está doente e causa vergonha à família. As declarações foram feitas em uma conversa via WhatsApp, entre Julia e a mãe, e compartilhadas no perfil do Instagram “iammadeleinemccan”. As informações são do UOL, que reproduziu os prints do diálogo.

Na conversa, a mãe de Julia diz que vai vender a casa e se mudar, porque não quer mais vê-la em razão da vergonha que ela está trazendo para a família. No print, a mãe também afirma que fotos e fitas cassete estão em algum lugar na garagem, referindo-se a supostos registros que negariam a tese sobre a jovem ser Madeleine. “Você está doente, Julia. Isso eu vou contar”, escreve a mãe, na conversa.

Ao compartilhar os registros, Julia ironizou o fato de estar sendo considerada louca. Na manhã deste sábado, ela publicou um vídeo em que afirma ter consultado médicos, psicólogos e especialistas, e eles podem provar que ela não tem delírios. A jovem também afirmou ser polonesa, e não alemã, como estavam divulgando nos últimos dias, e que tem recebido muitas mensagens de ódio de pessoas do país onde nasceu.

Legenda: Julia diz que tem diversas semelhanças com a menina britânica que desapareceu em 2007 Foto: Reprodução

HISTÓRIA VIRALIZOU

A conta do Instagram em que Julia afirma ser Madeleine foi criada em 14 de fevereiro e rapidamente viralizou, contando, hoje, com mais de 220 mil seguidores. Em alguns dos posts, ela conta que começou a suspeitar que é a menina desaparecida após algumas declarações da avó sobre um pedófilo, mas não dá mais detalhes sobre o assunto.

Ela também diz que tem poucas lembranças da infância e que, em 2018, foi internada em um hospital psiquiátrico, começou a fazer terapia e lidar com memórias de abusos. Julia compartilhou, ainda, a foto do suspeito de ter sequestrado Madeleine e afirmou lembrar de ter sido abusada por ele.

Madeleine hoje teria 19 anos, e Julia tem 21, mas ela justifica a diferença de idade afirmando que uma criança sequestrada pode ter sofrido alterações nos documentos, o que explicaria a divergência.

Na mídia internacional, a história foi repercutida em portais britânicos e algumas páginas de Portugal, Alemanha, França, Argentina, Estônia, Hungria e Polônia.