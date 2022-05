Leão de 'franja' viraliza na web após imagem de zoológico na China ser divulgada nas redes

Um leão com o formato da juba inusitado viralizou na internet nos últimos dias, logo após ter imagens divulgadas na rede social Weibo. Animal do zoológico de Guangzhou, na China, ele foi fotografado por um dos visitantes do local e chamou atenção por conta da semelhança da juba com uma franja.

Entre as publicações na web, internautas se dividiram em opiniões achando o leão Hanghang "engraçado" e outros criticando o visual. Para alguns internautas, a juba seria um indício de que o formato de "tigela" havia sido feito por algum funcionário.

Por conta disso, alguns dos visitantes divulgaram relatos afirmando que dias antes do registro feito o animal não apresentava o formato em questão na juba.

Pronunciamento

Em meio à polêmica, uma funcionária do zoológico usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso, negando que o corte tenha sido feito por algum humano.

"Nós nunca cortaríamos a juba dele. Ela muda eventualmente", revelou ela também em entrevista ao portal Malaysia News. Segundo a funcionária, o tal "corte" é um resultado do processo de limpeza do próprio animal, que limpa as patas lambendo-as e depois as passa no cabelo.

A mesma publicação do Malaysia News afirmou que a juba muda diversas vezes ao longo da vida de um leão, com a possibilidade de ser mais longa, curta, clara ou escura. Além disso, ela é sinônimo de saúde para o animal.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo