Kevin McCarthy deve sancionar inquérito de impeachment de Joe Biden essa semana

O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, o republicano Kevin McCarthy, cedeu à pressão da ala mais conservadora do partido, nesta terça-feira (12), e deu sinal verde para uma investigação de impeachment do presidente Joe Biden.

"Estou instruindo nosso comitê da Câmara a abrir um inquérito formal de impeachment", declarou, afirmando que o presidente democrata mentiu para o povo americano sobre os negócios estrangeiros de seu filho Hunter.

A medida ocorre em meio à crescente pressão da direita para avanço com o inquérito, incluindo alguns nomes da extrema-direita. Rumores dão conta de que foram registradas ameaças de destituir McCarthy do cargo de porta-voz caso ele não avançasse com rapidez suficiente no inquérito de impeachment.

Além disso, McCarthy busca garantir votos como parte das negociações para manter o financiamento do governo além do prazo final de 30 de setembro, evitando uma paralisação.

Investigações

As investigações do Partido Republicano lideradas pela Câmara ainda não indicaram qualquer prova direta de que o presidente se beneficiou financeiramente das negociações comerciais estrangeiras de Hunter Biden.

McCarthy afirmou que segue mantendo contato os presidentes da Câmara, os deputados James Comer, de Kentucky, Jason Smith, de Missouri, e Jim Jordan, de Ohio, para liderar o inquérito.

Ele e outros republicanos da Câmara também farão apresentação em uma reunião especial da conferência na quinta-feira sobre as investigações do Congresso lideradas pelos republicanos.