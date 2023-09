Jovem e idoso são capturados por corte de árvore exibida no filme 'Robin Hood'

Um jovem de 16 anos foi capturado pela polícia de Northumberland, nessa quinta-feira (28), no Reino Unido, suspeito de ter derrubado deliberadamente a árvore Sycamore Gap, que tinha 300 anos de idade, e considerada um dos símbolos do país. Autoridades locais disseram que ele está sob custódia da polícia e tem colaborado com as investigações.

Já nesta sexta-feira (29), um homem de 60 anos foi preso por ter conexões com o incidente. “Espero que esta segunda detenção demonstre quão seriamente estamos a levar esta situação e o nosso compromisso contínuo de encontrar os responsáveis ​​e levá-los à justiça”, disse Rebecca Fenney-Menzies, inspetora chefe do departamento de polícia.

O caso gerou revolta e comoção na região, pois a árvore ficava localizada na Muralha de Adriano, obra que demarcava a divisão do então Império Romano na ilha da Bretanha. “Este é um marco de renome mundial e os eventos de hoje causaram choque, tristeza e raiva significativos em toda a comunidade local e além”, disse o superintendente da polícia de Northumberland, Kevin Waring.

Idoso detido

As investigações tem continuado, com as autoridades florestais afirmando que têm “lutado para entender a lógica” do ocorrido, além de manter a mente aberta sobre as razões do ato, mesmo que por hora elas permaneçam desconhecidas. Segundo os investigadores, a pessoa que derrubou a árvore sabia o que estava fazendo pois o corte foi muito hábil, e que teria sido usada uma serra elétrica afiada.

Moradores da comunidade encontraram a árvore caída apenas durante a manhã, pois disseram não ter ouvido nada durante a madrugada devido aos ventos fortes causados pela tempestade Agnes. Muitos moradores disseram ter uma conexão com o local, reconhecido pelos pedidos de casamento. A polícia reforçou o apelo para a população forneça informações que os ajudem nos devidos esclarecimentos .

Em 2016, Sycamore Gap foi eleita a “árvore inglesa do ano”, e ficou mundialmente famosa por ter aparecido no filme Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões, lançado em 1991, e estrelado por Kevin Costner.