Influencer tailandesa deu golpe de US$ 55 milhões em seguidores ostentando luxo nas redes sociais

A tailandesa Suchata Kongsupachak, de 30 anos, conhecida nas redes sociais por vídeos de dança, ostentava vida luxuosa e convenceu os milhares de seguidores a investirem cerca de US$ 55 milhões em um esquema fraudulento. Em abril, quando o esquema ruiu, ela foi desmascarada, deixando a Tailândia, mas teve um mandado de prisão aberto contra ela na última nesta terça (30).

Também conhecida como Nutty, a tailandesa tem paradeiro desconhecido. A suposição das autoridades é de que ela esteja na Malásia, mas não foi encontrada até o momento.

Ao todo, pelo menos seis mil pessoas teriam sido enganadas por ela. Nutty prometia às vítimas retornos de até 100% pelos investimentos em uma empresa voltada para o mercado de câmbio e, atualmente, é acusada de fraude.

Queixas na Tailândia

Registros apontam que 102 pessoas já prestaram queixas contra ela, alegando que foram ludibriados. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Investigação de Cibercrimes da polícia da Tailândia, Wattana Ketumpai.

Legenda: Suchata ostentava riqueza nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

"Suchata costumava postar fotos nas mídias sociais mostrando sua riqueza com carros de luxo, relógios, bolsas e propriedades, enquanto alegava que os havia obtido em negociação no mercado de câmbio por meio de uma corretora chamada 'IQ option'", revelou ele ao jornal Nation Thailand.

Em abril deste ano, ela alegou ter perdido todo o dinheiro que havia sido depositado pelos fãs, o que levou ao fim do esquema fraudulento.

As suspeitas são de que o esquema tenha ligação com outro, que envolve um casal de Cingapura preso na Malásia. Os dois, que já foram presos em agosto, prometeram bolsas e relógios de luxo a uma série de clientes, em um golpe no valor de US$ 32 milhões.

