Homem cai em tanque de alumínio derretido a 720º na Suíça e sobrevive

Um homem sobreviveu da queda de um tanque de alumínio a temperatura de 720°C em St.Gallen, na Suíça. O acidente ocorreu na quarta-feira (9). Ele foi levado ao hospital com queimaduras graves e extensas, sendo transportado em um helicóptero. As informações são do portal UOL. leia mais Mundo Youtuber é presa na Tailândia após publicar vídeo comendo sopa de morcegos Mundo Vaticano investigará cardeal francês por abuso de menor

Segundo autoridades locais, a vítima é um jovem eletricista de 25 anos. Em relatos coletados com os colegas de trabalho, ele ficou com as pernas imersas no metal derretido até os joelhos, mas depois conseguiu se sustentar e sair de dentro do tanque.

Ainda de acordo com os oficiais, ele caiu através de uma abertura enquanto trabalhava acima do caldeirão com material em alta temperatura.

Estado de saúde

Conforme o porta-voz da polícia local, Dionys Widmer, até o momento, nenhum membro da vítima precisou ser amputado, mas ele segue em observação. Widmer informou que o Ministério Público da Suíça ainda não abriu investigação sobre o caso.

Em entrevista ao jornal suíço 20 Minuten, um trabalhador da fábrica onde aconteceu o acidente, disse que o tanque de alumínio obrigatoriamente deveria estar fechado durante a atuação dos colegas, porque, até mesmo um tropeço nas dependências da fábrica poderia ter consequências graves. “É triste. Mas o acidente quase só pode ser explicado por negligência”.

Pistas seguem sendo coletadas para entender a dinâmica do incidente e determinar se houve alguma conduta ou condição de negligência por parte da fábrica.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo