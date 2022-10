Greve em refinarias de petróleo gera racionamento e grandes filas em postos da França

Uma greve em refinarias de petróleo de duas grandes multinacionais da França está gerando falta de combustíveis em todo o país. Segundo informações do portal rfi, nos últimos dias foram registradas filas quilométricas de veículos nos postos, racionamento e até brigas e roubo de combustíveis.

A mobilização para a greve começou em 21 de setembro, por parte da Confederação Geral do Trabalho (CGT) e da Força Operária (FO), duas grandes centrais sindicais da França.

Na cidade de Saint-Julien-en-Genevois, perto da fronteira com a Suíça, um homem teria esfaqueado um motorista que não respeitou o lugar dele na fila para abastecer. Já no sudoeste do país, na região de Lot-et-Garonne, dois homens foram presos sugando diesel de uma reserva de combustíveis.

Na região de Ain, uma empresa registrou quatro roubos de óleo diesel por caminhões nos últimos dias. Um homem foi preso e confessou que estava revendendo o combustível.

As autoridades de diversas regiões tiveram que recorrer ao racionamento, limitando a compra de 30 litros de combustível por motorista. O governo francês divulgou trabalhadores prioritários para abastecer, como bombeiros, profissionais de serviços de emergência e de saúde e policiais.

Dados oficiais apontam que pouco mais de 30% dos postos registram falta de pelo menos um combustível.