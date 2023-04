Gato de 18 quilos deixa abrigo e é adotado nos Estados Unidos

Um gato chamado Patches, que pesa 18 quilos, encontrou uma tutora e deixou o abrigo em que vivia e foi adotado no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O felino vivia no Richmond Animal Care and Control, uma associação que abriga animais abandonados.

A adoção foi relatada nas redes sociais da associação na semana passada. Conforme a postagem, Patches, é um gato "muito dócil" e está seguindo uma dieta especial e um plano de exercícios para chegar ao seu peso ideal.

O animal foi entregue à nova dona castrado, testado e com um chip para monitoramento. A nova tutora se chama Kay Ford.

Legenda: A nova tutora se chama Kay Ford. Foto: Reprodução Facebook/Richmond Animal Care and Control

Novo lar

Nas redes sociais, a associação havia anunciado que ele estava em busca de um lar.

A nova tutora criou uma página para Patches no Facebook para mostrar a perda de peso do felino ao longo dos dias.

No novo lar, Patches tem a companhia de outros dois pets: Bella, uma cadelinha de 13 anos; e Wellesley, um gato de pelagem branca com manchas escuras, assim como Patches.