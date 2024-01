Frio extremo deixa mais de 50 mortos nos Estados Unidos

Em pouco mais de uma semana, os Estados Unidos registraram a morte de mais de 50 pessoas, em decorrência do frio extremo que atinge o País. As baixas temperaturas, que chegam a -30° C, também levaram ao cancelamento e ao atraso de voos e congelou parques e estradas, segundo o portal g1.

O estado do Oregon, no nordeste do País, por exemplo, é um dos mais afetados pela queda de energia. Moradores da região também foram alertados sobre a queda de neve e os riscos com o congelamento.

A previsão para este fim de semana é de temperaturas entre -20° C e -30° C, com neves intensas, em regiões como Cleveland, Ohio, Pensilvânia, Flórida e até mesmo o sul do Texas.

Veja também

Entretanto, a expectativa é que o frio dê uma trégua a partir da próxima segunda-feira (22), e a temperatura pode chegar mais próximo de 0° C.

O frio extremo se espalhou pelos Estados Unidos desde 12 de janeiro deste ano. A Filadélfia declarou emergência de neve e fechou as escolas, na última sexta-feira (18). Baltimore, Pittsburgh e Nashville também fecharam as escolas.