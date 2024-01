Fenômeno 'chuva de sangue' é previsto para o Reino Unido; entenda

Um fenômeno meteorológico conhecido como "chuva de sangue" é previsto para esta semana no Reino Unido. Conforme o Escritório de Meteorologia do local, o termo é usado como chuva colorida de vermelho que cai do céu.

A chuva de sangue ocorre após poeira ou partículas coloridas se misturam com a chuva, fornecendo uma aparência de vermelho quando cai. Desta vez, o fenômeno vem do continente africano.

"A poeira do Saara está sendo atraída para o norte para afetar o Reino Unido nos próximos dias, após as recentes tempestades de poeira no norte da África", disse Marco Petagna, do Escritório de Meteorologia à BBC.

Além de trazer uma chuva avermelhada, a poeira vermelha também poderá trazer alguns pôr do sol coloridos. O evento não é inédito e pode acontecer outras vezes em 2024.

Por que o fenômeno ocorre no Reino Unido

O Escritório de Meteorologia ainda explica que o fenômeno ocorre nos países do Reino Unido porque o "o vento pode soprar fortemente sobre os desertos — levantando poeira e areia para o alto do céu".

"Se os ventos na parte superior da atmosfera soprarem para norte, a poeira pode ser transportada até ao Reino Unido. Para a poeira descer do céu até o chão, você precisa de algo para lavá-la do céu, como a chuva", informou a pasta.