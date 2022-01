Ex-miss EUA Cheslie Kryst morre ao cair de prédio em Nova York

A advogada e ex-miss EUA, Cheslie Kryst, morreu na manhã desse domingo (30) após cair de um arranha-céu, em Nova York. Momentos antes do trágico acidente, a modelo postou uma foto nas redes sociais com a legenda: "Que este dia lhe traga descanso e paz”.

Cheslie morava no 9º andar do prédio, mas ela havia sido vista pela última vez em um terraço do 29º andar do mesmo edifício. A polícia foi acionada, e a ex-miss teve o óbito confirmado ainda no local da queda.

Legenda: Último post da ex-miss nas redes sociais horas antes de falecer Foto: Reprodução/Instagram

Conforme o TMZ, a americana deixou uma nota ainda no domingo afirmando que todos os seus pertences ficaram para sua mãe. A família dela divulgou uma nota ressaltando as qualidades e o amor-próprio da modelo.

"Sua grande luz foi aquela que inspirou outras pessoas ao redor do mundo com sua beleza e força. Ela se importava, amava, ria e brilhava. O mais importante, como filha, irmã, amiga, mentora e colega - sabemos que seu impacto continuará vivo".

Miss EUA

A modelo conquistou a coroa em 2019 após vencer o Miss Carolina do Norte e fez história ao ser uma das três mulheres negras que venceram, simultaneamente, concursos do Miss USA, do Miss América e do Miss Teen USA.

