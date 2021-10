EUA passam a aceitar turistas estrangeiros vacinados com CoronaVac

Os Estados Unidos decidiram abrir as portas para viajantes estrangeiros vacinados com uma das seis vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), incluindo a CoronaVac, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan junto em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac.

A aceitação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos foi confirmada nesta sexta-feira (8) por um porta-voz do órgão.

Até o momento, receberam o aval da OMS para uso emergencial os seguintes imunizantes:

Pfizer/BioNTech;

Janssen;

Oxford/AstraZeneca (AZD1222 e Covishield);

Sinopharm;

CoronaVac/Sinovac.

Com a inclusão do imunizante do Butantan, todas as vacinas hoje aplicadas no Brasil - CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen - estão aprovadas pela OMS.

Nesta sexta, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças ainda declarou que vai informar as companhias áreas sobre as vacinas que serão aceitas nos EUA para “ajudar a preparar os sistemas”.