Estados Unidos atinge marca de 50% da população adulta vacinada contra Covid-19

Metade da população adulta dos Estados Unidos recebeu pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19, anunciou o governo do norte-americano, neste domingo (18). O marco é considerado a maior campanha de imunização da história do país.



Quase 130 milhões de pessoas, ou seja, 50,4% dos adultos com mais de 18 anos, receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Cerca de 84 milhões dos norte-americanos, equivalente a 32,5% da população, já tomaram as duas doses da vacina e estão completamente imunizados.



Os Estados Unidor atingiram a marca de 50% de vacinados um dia após a contagem global de mortes superar os 3 milhões, segundo dados compilados pela instituição norte-americana Universidade Johns Hopkins. A taxa de vacinação do país é de 61,6 doses administradas a cada 100 pessoas, o índice fica atrás apenas de Israel, com 119,2 doses a cada 100 pessoas, segundo a publicação digital Our World in Data.

