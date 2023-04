Espiões americanos repassam informações de guerra da Rússia para a Ucrânia, apontam documentos

As Forças Armadas dos Estados Unidos tiveram duas levas de documentos de guerra vazadas no Twitter e no Telegram, na quinta (6) e na sexta-feira (7), num caso de espionagem. As informações são do portal g1.

Não foram divulgados detalhes sobre como aconteceu a exposição, mas o Pentágono atua para investigar o caso. Os documentos possivelmente eram repassados à Ucrânia.

Além de dados das Forças Armadas, outros órgãos do governo tiveram informações vazadas, como a Agência Central de Inteligência (CIA) e a Agência de Segurança Nacional (NSA).

O New York Times publicou uma reportagem neste sábado (8) com provas sobre espiões americanos que conseguem informações relevantes da Rússia.

De acordo como jornal, o material vazado revela que os americanos conseguiram acesso a quase todos os serviços de segurança da Rússia.

Planos do Estado-Maior Russo para combater os tanques dados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan);

Planos para atacar as cidades de Odessa e Mykolaiv em 3 de março para que os ucranianos pudessem se defender;

Documento que reconhece a perda de capacidade de combate no leste da Ucrânia;

Campanha russa de propaganda na África para que a população dos países africanos ficasse contra os americanos.

Monitoramento da Ucrânia

Líderos militares e políticos da Ucrânia, aparentemente, também são monitorados pelos Estados Unidos.

Conforme os documentos, as forças armadas da Ucrânia têm dificuldades e os americanos ainda não interpretaram a estratégia militar.

O vazamento expõe falta de munições de defesa aérea e o avanço das tropas russas perto da cidade de Bakhmut.

Situação americana

O caso pode prejudicar a Ucrânia na guerra, porque agora é público quais são os órgãos russos mais infiltrados por espiões dos EUA.

Os espiões americanos podem ser descobertos e devem ser impedidos de repassar as informação que recolhem na Rússia.