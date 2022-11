Diamante rosa "Fortune Pink" é leiloado por mais de R$ 146 milhões

O diamante "Fortune Pink", de 18,18 quilates, foi leiloado nesta terça-feira (8) por US$ 28,5 milhões, o equivalente a mais de R$ 146 milhões. A joia foi vendida a um colecionador asiático em um leilão realizado em Genebra.

A gema é o maior diamante com esse formato neste tom de rosa que já foi leiloado, segundo a casa de leilões Christie's. A pedra tem a forma de pêra.

O diamante foi montado em um anel, ladeado de ambos os lados por grandes diamantes brancos. O seu peso exato, 18,18 quilates, é um número considerado favorável na Ásia, segundo a casa de leilões.

Leilão milionário

Legenda: Pedra foi leiloada por mais de 147 milhões Foto: AFP

O diamante alcançou o preço de 24,5 milhões de francos suíços (US$ 24,615 milhões), que chegou a 28,4 milhões de francos suíços (US$ 28,5 milhões) com a incidência de taxas.

O leilão durou quatro minutos, com lance inicial 17 milhões de francos suíços. A pedra foi disputada por três licitantes que participaram da arrematação por telefone.

O comprador conseguiu comprar a peça aumentando o lance em meio milhão de dólares.