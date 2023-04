Dalai Lama dá beijo na boca em menino indiano e pede desculpas após vídeo viralizar

O líder espiritual Dalai Lama fez pedido de desculpas a uma criança, nesta segunda-feira (10), após pedir-lhe para chupar a língua algumas semanas atrás durante uma audiência. O vídeo se tornou viral nas redes sociais no fim de semana.

"Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, assim como a seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado", disse sua conta oficial no Twitter em um comunicado.

Assista:

Tweet em perfil de Dalai Lama Sua Santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta esse incidente

Em um vídeo que se tornou viral, o Dalai Lama, de 87 anos, pergunta ao menino "você pode chupar minha língua?" e então ele mostra a língua, desencadeando a hilaridade dos presentes.

O vídeo foi gravado em 28 de fevereiro, durante uma audiência com o Dalai Lama em McLeod Ganj, subúrbio de Dharamsala, no norte da Índia, onde o líder espiritual vive exilado desde o fracasso da revolta tibetana de 1951 contra o domínio chinês.

Alguns internautas chamaram sua atitude de "nojenta" e "absolutamente doentia".

Segundo pedido de desculpas

Em 2019, o Dalai Lama teve de se desculpar por ter dito que, se uma mulher fosse suceder-lhe, teria de ser "atraente". Os comentários, em entrevista à BBC, causaram polêmica.

O Dalai Lama é o representante do movimento pela autonomia do Tibete. A presença internacional, de que ele desfrutava quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989, diminuiu — em parte, por causa de sua idade, mas também devido à crescente influência econômica e política da China.