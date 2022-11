Corda de pular é encontrada dentro da bexiga de homem no Japão

O caso ocorreu no Japão e foi relatado em artigo na revista médica Urology Case Reports. Conforme os médicos apontaram, o paciente revelou ter inserido a corda pela uretra. Ele não explicou o motivo, mas a equipe médica acredita que a intenção do idoso seria ter satisfação sexual .

“Primeiro realizamos um ultrassom e identificamos um objeto grande na bexiga do paciente. Depois fizemos um raio-x, que revelou um corpo estranho enrolado em forma de fio. Em seguida, fizemos uma tomografia que nos ajudou a escolher o melhor jeito de tirar a corda e usamos um programa de computador em 3D para nos direcionar. Percebemos que seria impossível puxar a corda pelo pênis”, disse Toshiki Kijima, professor de urologia na Dokkyo Medical University, autor do documento.

Legenda: Corda retirada do corpo do homem Foto: Reprodução/Urology Case Reports

Os profissionais de saúde tiveram que realizar uma pequena incisão na região do abdômen para retirar o objeto do corpo do homem. Apesar de a corda ter ficado extremamente comprimida no paciente, ele não teve complicações sérias.