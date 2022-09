Congresso da Argentina aprova resolução de repúdio ao atentado contra Cristina Kirchner

O Congresso da Argentina aprovou, durante uma sessão especial, resolução de repúdio pela tentativa de assassinato contra a vice-presidente do país Cristina Kirchner.

Com a presença de deputados da situação e da oposição na Argentina, a sessão foi realizada neste sábado (3) para aprovar a resolução, e contou também com a presença de embaixadores e ministros.

Além disso, Cristina Kirchner foi ouvida pela juíza e pelos promotores que investigam o caso, na manhã de sexta-feira (2). Em depoimento, ela pontuou que não percebeu o que havia ocorrido durante o atentado e que se agachou para pegar um livro que alguém havia derrubado.

Na mesma declaração, a vice-presidente contou que só soube da arma quando já estava no próprio apartamento.

A tentativa de assassinato ocorreu na última quinta (1º), enquanto ela cumprimentava apoiadores que fazem vigília em frente ao edifício em que mora.

Segundo a perícia, que divulgou os resultados da análise, a arma utilizada no atentado estava apta para o disparo, assim como as cinco balas que estavam no pente estavam aptas para o uso.

Homem preso

Por conta do ocorrido, o brasileiro Fernando Sabbag Montiel continua preso e, além disso, deve ser indiciado por tentativa de homicídio qualificado, com a possibilidade de pegar pena de até 15 anos de prisão.

Filho de pai chileno e mãe argentina, ele nasceu no Brasil, mas vive na Argentina desde os seis anos de idade. Fernando não prestou depoimento sobre o caso até o momento.

Até então, mais de 20 pessoas já prestaram depoimento sobre o atentado, a maioria sendo policiais e seguranças. Na casa de Fernando, foram apreendidas duas caixas de munição e a investigação tenta definir se ele atuou sozinho no crime.