Concurso mundial de fotos engraçadas de animais abre inscrições

O Comedy Wildlife Photography Awards, concurso que premia as melhores fotos de animais em posições engraçadas ou não tão convencionais, está com inscrições abertas. Lançado em 2015, ele tem seis categorias que permitem que os participantes publiquem fotos de animais terrestres, aquáticos ou aéreos, em diversos ambientes.

O vencedor de 2022 foi um leão filhote "caindo todo estabanado". Teve também o close de dois peixes-porco, um hipopótamo bocejando ao lado de uma garça em pé nas costas de outro hipopótamo, uma família de ursos e uma coruja piscando.

As inscrições até o dia 23 de agosto, no site do concurso. O vencedor da edição leva o prêmio de 500 libras esterlinas (cerca de R$ 6.250).

Regras do concurso

Os participantes, amadores ou profissionais apaixonados pelo ambiente selvagem, devem ter no mínimo 18 anos e compartilhar até 10 fotografias, com opção de concorrer também em uma categoria dedicada apenas a vídeos.

Os finalistas serão avaliados por um júri formado por amantes de animais. Entre eles, estão a apresentadora Kate Humble, o comediante britânico Russell Kane, a atriz, comediante e apresentadora inglesa Mel Geidroy, a veterinária Emma Milne e a fotógrafa de animais Elke Vogelsang.