Cidade italiana oferece R$ 800 por mês para novos moradores; veja fotos

A cidade de Mântua, localizada no norte da Itália, anunciou que pagará uma contribuição mensal de € 150, cerca de R$ 800, às pessoas que se mudarem para lá. Conhecida por palácios reais e igrejas antigas, o município na região da Lombardia está atraindo novos residentes com incentivos em dinheiro a partir de setembro deste ano. As informações são da revista Forbes.

Para receber o benefício, os candidatos devem assinar um contrato de aluguel por, no mínimo, um ano. O público- alvo do programa são profissionais com um salário mensal de cerca de € 1.200 e 1.500 (R$ 6.400 a 8.000). Um limite de renda ainda não foi anunciado.

Segundo a prefeitura, há um total de € 400.000 (R$ 2,1 milhões) disponíveis em subsídios do governo, com metade alocada a partir de setembro de 2023 e a outra no próximo ano. A quantia seria suficiente para financiar 100 candidaturas.

O formulário de inscrição estará disponível ainda neste mês.

Mântua é uma cidade aristocrática de palácios nobres, com destaque na gastronomia. Conhecida como a “bela adormecida”, ela é cercada por três lagos artificiais e duas grandes residências.

Entre os pontos mais visitados do município estão o Palazzo Ducale, a 'pièce de résistance' da propriedade é a câmara nupcial – apelidada de “a sala mais bonita do mundo”; Palazzo Te, residência de lazer de Federico II Gonzaga; Rotonda di San Lorenzo do século 11 e uma igreja arredondada moldada no Santo Sepulcro em Jerusalém.

O prefeito Mattia Palazzi afirmou que “haverá muitas novas ofertas de emprego nos próximos dois anos” e que "várias empresas estão investindo e se instalando em Mântua, principalmente no setor de logística".

Conforme o gestor, o objetivo do programa é “atrair novos moradores e, ao mesmo tempo, tentar promover a renovação das muitas casas vazias da cidade, que muitas vezes são ignoradas por seus proprietários”, disse.