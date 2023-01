Choque entre trens deixa um morto e 57 feridos no México

Um acidente entre dois trens do metrô da Cidade do México deixou um morto e 57 pessoas feridas, neste sábado (7).

Chocan trenes de la línea 3 del metro de la Ciudad de México.



Pasajeros que quedaron atrapados tras el percance tuvieron que ser rescatados por servicios de emergencia.



¿Y las autoridades?

En campaña.



¿Y el mantenimiento?

Bien, gracias.pic.twitter.com/mzZd2ruCRW — Janosik García (@Janosikgarciaz) January 7, 2023

"Há 57 pessoas feridas, algumas delas com ferimentos leves, mas que foram admitidas nos hospitais, e infelizmente há uma morte", informou a prefeita da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, em uma breve mensagem à imprensa.

"A pessoa que está em estado mais grave é o condutor", acrescentou. Sheinbaum disse que o acidente deixou quatro pessoas presas nos destroços, mas que elas já foram resgatadas.

A prefeita também explicou que o acidente ocorreu pela manhã, quando dois trens se chocaram entre as estações Potrero e La Raza, pertencentes à Linha 3 do metrô, que vai de norte a sul da grande capital mexicana.

Repercussão da tragédia

O Ministério Público local anunciou que abriu um processo de investigação sobre o acidente. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expressou suas condolências às vítimas do acidente.

O metrô da Cidade do México foi inaugurado em 1969 e tem uma extensão de 226 quilômetros e 195 estações em 12 linhas diferentes. Em 2021, as autoridades calcularam que transportou um total de 837 milhões de passageiros.

No entanto, o metrô e o governo de Sheinbaum foram criticados pela falta de manutenção e investimento e pelos acidentes ocorridos.

O mais grave deles ocorreu em 4 de maio de 2021, quando uma ponte do metrô desabou junto com um trem, causando a morte de 26 pessoas e ferindo centenas.

Em 2020, dois trens colidiram na estação Tacubaya, deixando um morto e 41 feridos. No ano seguinte, o centro de controle do metrô pegou fogo com um saldo de 30 feridos.