Chefe do Estado Islâmico morre em operação americana na Síria, confirma Biden

O chefe do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, morreu na madrugada desta quinta-feira (3) durante ofensiva das forças especiais dos Estados Unidos na Síria. A informação foi compartilhada pelo presidente Joe Biden em um comunicado da Casa Branca.

"Ontem à noite, sob minha direção, as forças militares dos EUA no noroeste da Síria realizaram com sucesso uma operação de contraterrorismo para proteger o povo americano e nossos aliados e tornar o mundo um lugar mais seguro", afirmou o presidente.

O comunicado segue confirmando a morte de Abu na "missão antiterrorista", avaliando a operação como um "sucesso".

Legenda: Imagem do líder do Estado Islâmico morto nesta quinta-feira (3) na Síria Foto: AFP

"Graças à habilidade e bravura de nossas Forças Armadas, tiramos do campo de batalha Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi – o líder do ISIS [Estado Islâmico, na sigla em inglês]".

Conforme o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), a operação americana deixou 13 mortos, incluindo quatro crianças e três mulheres civis.

Biden destacou que nenhum soldado dos EUA morreu na incursão militar. "Todos os americanos voltaram em segurança da operação. Farei um discurso ao povo americano nesta manhã. Que Deus proteja nossas tropas", finalizou.

