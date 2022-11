Tesla descontrolado causa acidente e mata duas pessoas na China; veja vídeo

Um veículo da marca Tesla provocou acidente deixando duas pessoas mortas e três feriadas na China. O caso aconteceu na cidade de Chaozhou, no último dia 5, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens tiveram milhares de visualizações em todo o mundo, e a repercussão fez a empresa de Elon Musk se pronunciar neste domingo (13), atribuindo o acidente a uma "pane" do veículo - que tem piloto automático. As informações são do Uol e do Metrópoles.

Segundo comunicado da Tesla, será dada assistência à polícia da China durante as investigações.

Como foi o acidente

No acidente, o veículo estava sendo estacionado pelo motorista quando começou a trafegar em alta velocidade. Duas motocicletas e duas bicicletas foram atingidas durante percurso de cerca de dois quilômetros.

Legenda: Acidente foi registrado por câmeras de segurança no trajeto de dois quilômetros Foto: Reprodução

As vítimas eram um estudante do ensino médio e um motociclista, segundo a imprensa chinesa. Segundo o jornal Jimu News, as autoridades do País descartaram a possibilidade de o motorista, identificado como Zhan, de 55 anos, estar sob o efeito de álcool ou drogas. O motivo do acidente, porém, ainda não foi descoberto.