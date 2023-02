Caminhão atropela ao menos oito pessoas em Nova York; veja vídeo

Um motorista em fuga da polícia atropelou e feriu oito pessoas com um caminhão no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13). As informações são do Uol.

Conforme as primeiras informações, os atropelamentos aconteceram em dois pontos diferentes. Todas as vítimas estão hospitalizadas, sendo duas em estado grave, segundo as autoridades locais. O condutor foi preso.

Ele acelerou pelas ruas do bairro, subiu em uma calçada e só parou cinco quilômetros depois, na passagem do Brooklyn para Manhattan, após a perseguição policial.

Segundo o comissário do Departamento de Polícia de Nova York, Keechant Sewell, "não há indícios" de que o episódio seja um ato terrorista, mas classificou como um "ato violento" isolado.

O caminhão foi revistado, e não foram encontrados artefatos ou bombas. Nas redes sociais, Fabien Levy, porta-voz do prefeito de Nova York, afirmou que o motorista está sob custódia e não oferece mais riscos. "Não há ameaças adicionais credíveis neste momento", disse.