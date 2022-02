Camilla recebe da Rainha Elizabeth direito de usar a coroa que um dia pertenceu à Rainha Mãe

A duquesa da Cornualha, Camilla Parker-Bowles, ganhou da Rainha Elizabeth o direito de usar a coroa que um dia pertenceu à Rainha Mãe. No último sábado (5), a monarca britânica declarou a vontade de que a nora receba o título de “rainha consorte” quando o príncipe Charles assumir o trono no Reino Unido. As informações são da revista Monet.

Segundo a imprensa inglesa, a Rainha Elizabeth abdicará ao trono em até um ano a favor de Charles, e os militares já teriam os planos para a cerimônia de coroação prontos.

Fontes internas do palácio afirmaram ao jornal Daily Mail que a mudança do status de Camilla perante a corte já tinha sido incluída como parte de uma reformulação geral dos planos para a cerimônia da Abadia de Westminster até cinco anos atrás.

Coroa de 2.800 diamantes

A coroa que ela usará na futura coroação de Charles é de valor inestimável e foi usada pela Rainha Mãe quando o pai de Elizabeth, George VI, ascendeu ao trono, em 1937. Criada para a cerimônia, a peça de platina é ornamentada por 2.800 diamantes, mas entre eles está um dos mais valiosos do mundo, o Koh-i-Noor de 105 quilates.

A pedra é considerada "amaldiçoada" para homens, que poderiam encontrar azar e até a morte, caso a usassem. Ela foi um presente do Sultão da Turquia à Rainha Victoria em 1856 em um gesto de gratidão pelo apoio britânico durante a Guerra da Crimeia.

A peça foi vista pela última vez em público no ano de 2002, durante o funeral da Rainha Mãe.