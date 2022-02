Brasileiro detido na Tailândia com cocaína avisou amigos sobre prisão: 'Não vou sair dessa'

O brasileiro Jordi Vilsinski Beffa, 23 anos, um dos três presos na Tailândia por tráfico de drogas, enviou mensagens de áudio e de texto para amigos avisando que havia sido preso. Agentes do aeroporto de Bangkok encontraram 6,5kg de cocaína escondidos nas malas do jovem.

De acordo com informações do G1, Jordi Beffa pediu que os amigos cuidassem da família dele, caso não consiga voltar para o país. No áudio é possível ouvir ele dizer "Qualquer coisa, cuida dos meus aí. Tá bom. Obrigado, irmão. Abraço. Não vou sair dessa", pede o paranaense.

Em uma das menssagens de texto, trocadas com um amigo, o brasileiro comenta que não sabe se vai conseguir voltar para casa.

Legenda: Jordi Beffa trocou mensagens com um amigo Foto: Reprodução

Segundo a defesa, Jordi terminou um namoro na semana da viagem e pediu demissão do trabalho três dias antes de ir para à Tailândia. O rapaz trabalhava com carteira assinada em uma fábrica há três anos.

Segundo o advogado, a família de Jordi não sabia da viagem internacional, pois o jovem saiu de casa dizendo que viajaria para Santa Catarina. Beffa deve passar seu aniversário, nesta quinta-feira (24), na prisão tailandesa. Ele vai completar 24 anos.

Condições na prisão

A embaixada brasileira na Tailândia enviou um email à defesa da família informando que Jordi ainda não passou por uma audiência e que ele está detido no presídio de Samut Prakan, em condições adequadas de acordo com o padrão do país.

O email também esclarece que os presos são autorizados a falar com familiares por aplicativo e que eles serão avisados quando for possível fazer contato com o rapaz.