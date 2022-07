Bandeira do Brasil de combatente morto em guerra na Ucrânia é exibida por rivais em vídeo

A bandeira do Brasil que pertencia ao combatente André Hack Bahi apareceu nas mãos de um suposto combatente checheno, que atua ao lado da Rússia no conflito contra a Ucrânia. Ao Uol, o tenente Sandro Carvalho da Silva, brasileiro que comanda o pelotão onde estava o brasileiro, confirmou que a peça era mesmo dele.

"Quando foi alvejado, ele deixou cair a mochila dele. O pessoal inclusive tinha assinado. Eu reconheço aquela bandeira", disse à reportagem.

Bandeira tinha assinatura de André Hack

Em um vídeo publicado no Twitter, é possível ver a assinatura de André e de outros voluntários do seu pelotão. A bandeira que aparece com o suposto combatente checheno é a mesma exibida por André com outros combatentes brasileiros em foto que viralizou há meses.

"Pegamos de uma legião estrangeira que destruímos. Todos os participantes dessa legião assinaram o nome na bandeira. Alguns foram eliminados. Outros fugiram. Ainda sobraram alguns, mas eles não estão inspirados em continuar lutando", disse, em tradução legendada para o português no próprio vídeo, o suposto combatente checheno mostra a bandeira.

Morto em 5 de junho, o corpo de André Hack foi cremado no último sábado (2) na Ucrânia.