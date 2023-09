Avião soviético explode após pousar em Mali; veja vídeo

Um avião explodiu ao pousar no Aeroporto Internacional de Gao, no Mali, no último sábado (23). Segundo informações do g1, a aeronave soviética Ilyushin IL-76 era operada pela Rubystar Airways, estava registrada em Belarus e chegava de Minsk.

O número de mortos não foi confirmado oficialmente até esta quarta-feira (27) e apenas um dos passageiros foi identificado até então, sendo ele tenente-coronel do Exército local.

Assista:

Nas imagens registradas em vídeo, é possível ver que a aeronave aterriza normalmente, mas aparenta ultrapassar os limites da pista do aeroporto, explodindo em seguida.

Segundo a mídia do Mali e da França, pessoas próximas ao governo revelaram que mercenários do Grupo Wagner, criado pela Rússia, estavam a bordo da aeronave. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada.