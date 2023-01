Ave entra para o Guiness Book após ir do Alasca à Autrália em 11 dias, sem intervalo

Uma ave entrou para o Guiness World Records devido ao seu processo migratório. Um fuselo (Limosa lapponica) fez o voo mais após percorrer 13.560 quilômetros em um voo entre o Alasca e o estado da Tasmânia, na Austrália. A viagem durou 11 dias sem nenhum pouso do passáro.

Os dados constam na etiqueta de monitoramento da ave. Devido a longo viagem, o fuselo bateu o recorde maior tempo sem escalas de migração para um passáro.

A distância percorrida pelo fuselo equivale a duas viagens e meia entre Londres, no Reino Unido, e Nova York, nos Estados Unidos, conforme aponta o Guiness.

A viagem do passáro começou no dia 13 de outubro de 2022 e durou 11 dias e 1 hora sem nenhum pouso. Ainda conforme o Guiness, os fuselos são as únicas aves viajantes de longa distância entre os demais passáros, devido ao processo de reprodução dessa espécie.

Normalmente, essas aves se reproduzem no norte ártico ou da Antártida e vivem em regiões temperadas. Por isso, fazem voos tão longos para poderem se reproduzir.