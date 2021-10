Avalanche em vulcão nevado do Equador deixa ao menos quatro mortos

Uma avalanche registrada neste domingo (24) no vulcão nevado Chimborazo, no centro andino do Equador, atingiu um grupo de pessoas, deixando ao menos quatro mortos e um ferido, segundo o Serviço Integrado de Segurança ECU911. Ainda não há mais detalhes sobre o acidente.

"Confirma-se a presença de quatro pessoas falecidas (e) uma ferida", informou o organismo, segundo o qual a avalanche teria afetado uma dúzia de pessoas, sem revelar suas nacionalidades.

"Enquanto eles escalavam o nevado Chimborazo, uma avalanche caiu sobre um grupo de pessoas que estava a uma altura de 6.100 metros acima do nível do mar", disse o ECU911 em um comunicado.

Matéria em atualização

