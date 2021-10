Vulcão Monte Aso entra em erupção no Japão

O monte Aso, um dos vulcões mais ativos do Japão, entrou em erupção nesta quarta-feira (20). Em imagens feitas por pessoas da região nas redes sociais é possível ver uma alta coluna de cinzas cobrindo o sudoeste japonês.

A Agência de Meteorologia do Japão emitiu uma nota alertando que uma erupção vulcânica pedindo cuidados na região. As autoridades japonesas não registraram feridos, em consequência da erupção do vulcão, mas avisaram os moradores e os turistas para se manterem afastados do local, enquanto o Aso lança gás quente, rochas e cinzas.

Legenda: Localização do Monte Aso Foto: Reprodução/Japan Meteorological Agency

A última vez que a Agência Meteorológica do Japão estabeleceu o mesmo nível de alerta para o monte Aso foi em 2016.

O arquipélago japonês está localizado no chamado "anel de fogo do Pacífico", área de grande atividade sísmica e vulcânica, que registra milhares de sismos por ano, a maioria de fraca magnitude e onde estão ativos 127 vulcões.

O monte Aso é um dos 110 vulcões ativos no Japão, sob alta vigilância, incluindo o monte Fuji, a cerca de 100 quilômetros de Tóquio.

Em setembro de 2014, o país sofreu a erupção mais letal em quase 90 anos, quando o Monte Ontake (centro) entrou em atividade inesperadamente e matou mais de 60 pessoas.