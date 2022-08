Austríaca abre mão de 90% da herança de 4,2 bilhões de euros: 'não fiz nada para merecer'

A austríaca Marlene Engelhorn, 30 anos, rejeitou 90% da herança de 4,2 bilhões de euros (cerca de R$ 22 bilhões). A estudante de literatura de Viena é herdeira de fundadores da multinacional Badische Anilin-und Soda-Fabrik (Basf), mas relatou não ter o desejo de ser "tão rica". "Não fiz nada para merecer esta herança", disse. As informações são da revista Marie Claire.

Para ela, a doação é uma questão de justiça, já que ser herdeira "é pura sorte na loteria do nascer e pura coincidência". Como não trabalhou para ter o dinheiro, decidiu que ficará apenas com 10% do valor total.

Marlene deve receber o montante após a morte da avó, Traudl Engelhorn-Vechiatto.

Marlene Engelhorn Austríaca “Gerenciar essa riqueza leva muito tempo. Este não é o meu plano de vida. Não é que eu não queira ser rica, é que eu não quero ser tão rica".

Apesar de reconhecer os próprios privilégios, tem um posicionamento crítico quanto ao acúmulo bilionário de dinheiro em meio a um cenário de desigualdade de classes na sociedade. Marlene defende que tanto dinheiro não é necessário.

Distribuição de renda

Marlene integra a organização Milionários Pela Humanidade, que busca garantir que os super-ricos sejam "taxados da mesma forma que os trabalhadores".

A estudante ainda criou o movimento AG Steuersrechtigkeit, responsável por pedir que os herdeiros de grandes fortunas renunciem o valor e defendam uma maior taxa de imposto para os ricos.

Na Europa, ficou conhecido como "Tax me now", que significa "Me Taxe Agora".

Marlene Engelhorn Herdeira “Como alguém que desfrutou dos benefícios da riqueza por toda a vida, sei como nossa economia está distorcida e não posso ficar sentada esperando que alguém, em algum lugar, faça algo”.

Empresa Basf

A Basf é reconhecida mundialmente como a maior empresa química do planeta, registrando receita superior a 78 bilhões de euros em 2021. Conforme a News Rebeat, Marlene é descendente de Friedrich Engelhorn, o homem que fundou a Basf.

Em 1883, Friedrich deixou a empresa e investiu seu dinheiro na farmacêutica Boehringer Mannheim. O negócio ficou sob responsabilidade do neto Curt até 1997, que foi vendido para a suíça Hoffmann-La Roche por US$ 11 bilhões.

Traudl, avó de Marlene, atualmente ocupa a 687ª posição no ranking das pessoas mais ricas do mundo, conforme a revista Forbes.