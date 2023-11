Australiana morre supostamente por uso de Ozempic, alega família

A australiana Trisha Webster, 56 anos, morreuapós ser encontrada desacordada pelo marido, Roy Webster. Conforme uma reportagem do programa televisivo 60 minutes, ela começou a utilizar o remédio Ozempic, usado para controlar a diabetes tipo 2, para emagrecer antes do casamento da filha. A família acredita que o óbito é resultado do uso por três meses do remédio.

O medicamento ganhou popularidade pelos efeitos de emagrecimento. No entanto, durante o uso do remédio, Trisha teve diarreias, vômitos e desenvolveu uma doença gastrointestinal.

Quando começou a ter dificuldade de encontrar o Ozempic, começou a utilizar o Saxenda, que tem ação parecida.

Efeitos colaterais do Ozempic

Trisha perdeu 16 kg durante o uso. Em janeiro, ela desmaiou, e o marido encontrou um líquido espumante saindo da boca dela. Apesar de tentar salvá-la, Trisha não resistiu, morrendo no dia 156 daquele mês.

Em laudo médico, foi constatado que a australiana morreu em decorrência da doença gastrointestinal aguda, que causou a falência do intestino dela.

O fabricante do medicamento, Novo Nordisk, declarou que está monitorando o caso.

A agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos, Food and Drug Administration (FDA), está acompanhando cerca de 50 mortes que ocorreram nos EUA entre usuários de Ozempic. Porém, ainda não foi confirmada a relação entre o uso do medicamento e as mortes.