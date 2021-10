Artista ganha R$ 450 mil para recriar obras de arte e entrega telas em branco na Dinamarca

Contratado para recriar antigas obras de arte por um museu da cidade de Aalborg, na Dinamarca, o artista Jens Haaning desembolsou 534 mil coroas, o equivalente a R$ 450 mil, mas acabou entregando telas em branco. A obra foi intitulada por ele de "Pegue o dinheiro e fuja".

O Museu Kunsten convidou o artista para pintar obras com cédulas, que representam o salário anual na Dinamarca e na Áustria. As informações são do portal G1, com base na BBC.

O diretor do equipamento cultural Lasse Andersson afirmou que Jens tem de devolver o dinheiro até 16 de janeiro de 2022, como previsto em contrato. No entanto, o dinamarquês afirmou em entrevista ao site Dr.Dk que não devolverá a quantia: "A obra de arte é que eu peguei o dinheiro deles".

Ele ainda pontuou que estimula outros trabalhadores "que têm péssimas condições de trabalho" a fazer o mesmo.

Reação do museu

"Ele mexeu com minha equipe de curadoria e também mexeu comigo um pouco, mas eu também tive que rir porque foi muito engraçado", afirmou o diretor Lasse Andersson para a reportagem da BBC.

O gestor disse que a alegação de Jens sobre as condições de trabalho não são verdadeiras. "Acabamos de assinar um acordo com a associação de artistas dinamarquesa que aumenta o valor que os artistas recebem quando estão exibindo", declara.