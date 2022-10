Após 'turbulência severa', 12 passageiros ficam feridos em voo entre Madri e Buenos Aires

Durante um voo de Madri a Buenos Aires, 12 passageiros ficaram feridos após aeronave passar por uma "forte turbulência" ao sobrevoar o Oceano Atlântico, já próximo do continente americano. Conforme nota da companhia Aerolíneas Argentinas, divulgada nesta quarta-feira (19), três pessoas estão em observação.

Ao todo, o AR-1133 tinha 271 passageiros e 13 tripulantes. A aeronave aterrissou no aeroporto internacional de Buenos Aires-Ezeiza às 4h30 locais.

Em entrevista à agência oficial Télam, uma fonte revelou que a forte turbulência "causou um movimento inusitado dentro da cabine, com a queda de algumas bagagens de mão e queda passageiros".

Na nota oficial, a companhia detalhou que nove passageiros tiveram ferimentos leves, enquanto outros três foram transferidos para o hospital da área, após aterrissagem, e mantidos em observação.

Aerolíneas Argentinas Companhia aérea "Os passageiros que ficaram mais comprometidos e que tiveram que ser transferidos, não estavam com os cintos de segurança no momento da turbulência".

A empresa ainda afirmou que os sinais indicadores de cinto de segurança estavam acesos no momento do acidente e que o anúncio foi realizado pela cabine do piloto.

Falta de aviso sobre o risco

Um passageiro que estava no avião compartilhou em suas redes sociais que não foi emitido aviso de risco para possíveis turbulências. "Não nos disseram para colocar os cintos de segurança e todos saíram voando. Até as aeromoças no corredor", relatou.

Ao mostrar duas fotos de partes quebradas da aeronave, acrescentou: "esses danos no avião são feitos com a cabeça. As últimas 7 horas de voo foram um pesadelo".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo