Adolescente de 16 anos morre após ser eletrocutada, na Itália

Uma jovem de 16 anos, identificada como Maria Antonietta Cutillo, morreu ao ser eletrocutada, enquanto tomava banho, em casa. A vítima estava sozinha em casa, na última terça-feira (2), quando o acidente aconteceu.

As informações são do jornal italiano Corriere del Mezzogiorno. A adolescente tomava banho em uma banheira. As autoridades suspeitam que jovem carregava o celular e o deixou cair na água — o que teria provocado um curto-circuito.

A amiga, que estava do outro lado da linha, chamou o serviço de emergência para Antonietta. A vítima morreu em casa e o corpo dela foi encaminhado ao necrotério do Hospital Moscati di Avellino.

A jovem foi homenageada com orquídeas e lírios, além de um minuto de silêncio na escola em que estudava. O momento foi realizado por colegas e amigos.