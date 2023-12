Adolescente de 15 anos morre ao ser jogada de prédio pelo namorado na Argentina

Uma adolescente de 15 anos morreu após ser espancada e jogada de um prédio pelo próprio namorado. O crime aconteceu na quarta-feira (6), em La Plata, na Argentina. As informações são do jornal La Nacion.

Jazmín D'Alessandro estava com quatro amigos no primeiro andar de um prédio abandonado localizado no cruzamento das ruas 44 e 24. Segundo fontes da Polícia de Buenos Aires ao La Nacion, o namorado da vítima, Daniel Alberto Sasiain, de 24 anos, apareceu no local e começou a discutir com ela.

Veja também

Em depoimento à Polícia, os adolescentes que presenciaram o crime afirmaram que a discussão foi motivada por uma suposta infidelidade. Os agentes conseguiram localizar Sasiain próximo ao local do crime.

"O agressor estava a poucos metros do prédio tentando passar despercebido e inicialmente fornecendo informações falsas sobre o ocorrido, bem como sua identidade”, disseram os investigadores.