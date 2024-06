Vaqueiro morre durante vaquejada após cair e ser atingido por cavalo no Maranhão

O vaqueiro Luís Carlos de Souza morreu durante uma vaquejada, após ser atingido pelo próprio cavalo, na noite do último domingo (16). O caso aconteceu no município de Governador Edson Lobão, a cerca de 680 km de São Luís.

Natural de Pernambuco, Luís Carlos era muito conhecido nas vaquejadas. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito a caminho do hospital. A vaquejada foi encerrada imediatamente após o ocorrido.

O acidente aconteceu durante a rodada final da competição, quando o vaqueiro caiu do cavalo e foi atingido pelo animal, após tentar derrubar o boi na faixa.

A vaquejada estava sendo realizada desde a última terça-feira (11) e terminava no domingo (16), em um haras do município. A morte de Luís Carlos foi anunciada pelo locutor do evento, que lamentou o acidente e anunciou o encerramento das competições durante a noite.