Mulher é presa por matar o próprio filho de oito meses em São Luís

A Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) prendeu, nesta quinta-feira (8), uma mulher, de 34 anos, acusada de matar o próprio filho, um bebê de 8 meses de idade. O caso ocorreu no bairro João de Deus, em São Luís-MA. As informações são do G1 Maranhão.

A mulher foi identificada como Rozineide Ramos Moura e alegou que estava ouvindo vozes que mandavam matar a criança, de acordo com a PM. O irmão do bebê presenciou o espancamento por parte da mãe e pediu ajuda aos vizinhos, que tentaram agredir a mulher.

Veja também

Ainda segundo o G1 Maranhão, após fugir da tentativa de linchamento, Rozineide foi presa pela polícia em um matagal. A suspeita foi levada ao hospital para tratar os ferimentos e depois será apresentada na Delegacia de Homicídios.

A criança, identificada como Fagner Ramos Moura, já foi encontrada pela Polícia sem vida. A perícia indicará as causas da morte. O caso está sendo investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Polícia Civil do Maranhão.